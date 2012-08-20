Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «ЮниКредит Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Граф Монте Кристо (zqzq49)
20.08.2012 01:51 #
Ждет рассмотрения

скидки на обслуживание активным держателям карт

Скидки на обслуживание карты, активным держателям кредитных карт.
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.