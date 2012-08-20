Ждет рассмотрения
Межбанковский перевод
Хотелось бы чтобы межбанковский перевод стал более выгодным, имея такой хороший Клиент-Банк, как для телефонов, так и для ПК.
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Ну например для переводов до 30 000 рублей в месяц, убрать комиссию или сделать комиссию фиксированную, 20-30 рублей за перевод.
А от 30 000, уже можно оставить как есть.
Комментарии 1
К сожалению, дорогой межбанк заставляет меня делить мои финансы между Юникредитом и другим банком. Что неудобно мне и, разумеется, невыгодно Юникредиту.