Ждет рассмотрения

Межбанковский перевод

Хотелось бы чтобы межбанковский перевод стал более выгодным, имея такой хороший Клиент-Банк, как для телефонов, так и для ПК.

Ну например для переводов до 30 000 рублей в месяц, убрать комиссию или сделать комиссию фиксированную, 20-30 рублей за перевод.

А от 30 000, уже можно оставить как есть.





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