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Реализовано

Улучшить систему безопасности дистанционных платежей и переводов.

Для того чтоб обеспечить надежность безопасности денег хранящихся на клиентских счетах, предлагаю внести следующие изменения в работе мобильного и интернет банков.



1) Ввести смс подтверждение на вход в ИБ.

2) Ввести смс подтверждения на платежи в ИБ по ранее сохраненным шаблонам.

3) Ввести смс подтверждения на вход в мобильный банк (на айфон, андройд устройствах).

4) Ввести смс подтверждения на все платежи через мобильный банк. (в настоящее время можно произвести оплату любого мобильного телефона и при этом смс подтверждение не требуется. Так же смс в настоящее время не требуется на внутрибанковский перевод).





Обращаю внимание что все эти четыре пункта одинаково важны. Так же прошу рассмотреть это предложение в особенно ускоренном порядке, так как участились случай краж денег. В целях срочного реагирования так же предлагаю экстренно отключить все мобильные приложения.



Для себя проблему безопасности решил обнулением лимитов на операции в ИБ, но деньги многих клиентов сейчас под угрозой.

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