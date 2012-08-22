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Реализовано

Идентификация номера сим-карты

Предлагаю вернуть проверку идентификационного номера сим-карты при отправке одноразовых паролей для доступа к интернет-банку и подтверждения операций.

Раньше сообщение о такой проверке было на странице интернет-банка. Теперь и сообщения об этом нет и проверка не проводится, что показал опыт замены сим-карты. В инт. банк попали без труда..а если бы телефон украли..или как писали на форумах, незаконно получили бы дубликат сим-карты?

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