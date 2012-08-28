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Отклонено

Снижение процентных ставок

Здравствуйте!

На сегодняшний день практически все российские банки стремятся снизить годовой процент. Яркий пример - ВТБ24, по классическим картам процент снижен до 19%, по золотым до 18%, по платине - до 17%.

Учитывая то, что получить кредит/кредитную карту в ВТБ24 гораздо сложнее, было бы неплохо снизить проценты хотя бы до 28% по классике (36% выглядят уже довольно дико), по золотым до 24%, по платине до 20%.

Так же хотелось бы видеть процент за снятие налички не более 3% по всем типам карт...

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