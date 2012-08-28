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Аватар Agadjano
28.08.2012 08:48 #
Отклонено

Снижение процентных ставок

Здравствуйте!
На сегодняшний день практически все российские банки стремятся снизить годовой процент. Яркий пример - ВТБ24, по классическим картам процент снижен до 19%, по золотым до 18%, по платине - до 17%.
Учитывая то, что получить кредит/кредитную карту в ВТБ24 гораздо сложнее, было бы неплохо снизить проценты хотя бы до 28% по классике (36% выглядят уже довольно дико), по золотым до 24%, по платине до 20%.
Так же хотелось бы видеть процент за снятие налички не более 3% по всем типам карт...
4

Комментарии 4

Agadjano
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Насчёт 3% за снятие налички руководствовался общеизвестным размером комиссии эквайреров, получающих проценты с pos-терминалов в торговых точках. Таким образом, клиенты, использующие карту для снятия налички, не будут платить больше торговых точек...
emozgovoy
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29.08.2012 в 10:00 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Agadjano
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Категорично... Вступление в ВТО видимо никак не скажется на конкуренции в банковской сфере...
viabank
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я так считаю, что предлагать в идеях изменение тарифов - затея бессмысленная. уж что-что, а тарифы банки расчитывают строго самостоятельно. разве что трансформацию тарифов предлагать, типа здесь убрать, там добавить.

опять же моё личное мнение: идеи нужны для предложений по порядку обслуживания и функционалу.
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