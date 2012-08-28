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Аватар Agadjano
28.08.2012 09:26 #
Принято

Расширение списка платёжных систем

Здравствуйте!
Хочу предложить вашему Банку расширить список платёжных систем и включить такие, как JCB, Discover, UnionPay, параллельно увеличив максимальное количество кредитных карт, выдаваемых одному человеку с 6 до 10. Таким образом, вы станете единственным в своём роде в России банком, эмитирующем все самые популярные мировые платёжные системы, а также сможете увеличить эмиссию карт за счёт привлекательности новых брендов...
4

Комментарии 4

emozgovoy
#
29.08.2012 в 10:02 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
emozgovoy
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Уважаемый Agadjano!

Благодарим Вас за обращение.

Пожелание принято к сведению.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
viabank
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просветите, пожалуйста, где карты перечисленных платежных систем имеют смысл?
Agadjano
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там же где и Diners club и Amex - в БРС
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