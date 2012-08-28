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Принято

Расширение списка платёжных систем

Здравствуйте!

Хочу предложить вашему Банку расширить список платёжных систем и включить такие, как JCB, Discover, UnionPay, параллельно увеличив максимальное количество кредитных карт, выдаваемых одному человеку с 6 до 10. Таким образом, вы станете единственным в своём роде в России банком, эмитирующем все самые популярные мировые платёжные системы, а также сможете увеличить эмиссию карт за счёт привлекательности новых брендов...

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