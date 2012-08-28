Принято
Расширение списка платёжных систем
Здравствуйте!
4
Хочу предложить вашему Банку расширить список платёжных систем и включить такие, как JCB, Discover, UnionPay, параллельно увеличив максимальное количество кредитных карт, выдаваемых одному человеку с 6 до 10. Таким образом, вы станете единственным в своём роде в России банком, эмитирующем все самые популярные мировые платёжные системы, а также сможете увеличить эмиссию карт за счёт привлекательности новых брендов...
Комментарии 4
Благодарим Вас за обращение.
Пожелание принято к сведению.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)