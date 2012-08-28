вроде, уже было такое. но поддерживаю: как владельцу счета, мне на свои карты удобнее пользоваться суточными лимитами, ограничивающими мои потери в случае мошеннических операций. месячные лимиты представляются полезными для установки на дополнительные карты, дабы подопечные не перебирали лишнего. и отсутствие суточного лимита на интернет-операции вынуждает либо в течение месяца корректировать месячный лимит, либо оставлять дырку, частично прикрываемую общим суточным лимитом на расходные операции.