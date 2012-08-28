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Ждет рассмотрения

Дневной лимит по интернет покупкам.

Хотел подключить автоматические платежи на мобильные, думал просто чуть чуть подкорректировать лимиты и столкнулся с тем что могу ограничить только месячный лимит и их количество.

Поясню для примера:

В такой ситуации получается что если автоплатежи составляют например 30usd., потом совершил в этом месяце покупку на 200usd. То есть устанавливаем в данном случае месячный лимит 230usd и он действует до конца месяца. В следующем месяце я ни чего не планирую покупать и опять в целях безопасность лезу в интернет банк и ставлю месячный лимит 30usd. В таком случае мне проще платить за телефон в интернет банке или ещё где в ручном режиме.

А Было бы удобней при интернет покупках менять суточный лимит, купил и опять вернул в исходное. Вероятность автоплатежа в этот же день маловероятно, а на следующий день автоматически восстанавливается возможность автоплатежа и всей суммой месячного лимита не рискуешь.

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