Возможность ограничить операции в банкомате для кредитной карты

Ждет рассмотрения

Идея относится к области безопасности использования карт.Как я понимаю, для эквайера и эмитента карты (Авангарда) было бы хорошо, если бы холдер подписывал свои покупки PIN'ом - такие транзакции не опротестовываюся.С другой стороны, холдеры справедливо опасаются вводить PIN - его могут подглядеть или снять более технологичными способами.Мошенник, получивший карту и PIN к ней, прежде всего заинтересован в снятии наличных. Эту возможность мы закрываем уже существующим лимитом.Однако, в банкомате есть еще 2 функции, которые ему интересны: "оплата услуг" (например -> Билайн -> нал) и переводы с карты на карту.Эти функции в настоящее время не закрыты лимитами (по моему, ни в одном банке).Владелец же кредитной карты, в свою очередь, не очень заинтересован в банкомате. Наличные снимать невыгодно, а осуществить прочие операции обычно проще через И-банк (даже в телефоне).Потому предложение, добавить в ИБ настройки1) "Запрет показа баланса в банкомате". Или показывать этот остаток в пределах лимита на снятие, что сложнее. Такой функционал уже делала Северная казна, году в 2006Не зная баланса, мошеннику будет труднее ориентироваться, а холдер может узнать его через телефон.2) Добавить лимитыЛибо: а) Лимит на операции в банкомате. Т.е. чтобы любые операции в банкомате были ограничены одним лимитом (для простоты). Можно для этих целей использовать лимит на снятие наличкиЛибо: б) Лимит на оплату услуг в банкоматах и Лимит на переводы между картами (MoneySend и т.п.).Похожие идеи уже есть: