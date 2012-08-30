Возможность ограничить операции в банкомате для кредитной карты

Идея относится к области безопасности использования карт.
Как я понимаю, для эквайера и эмитента карты (Авангарда) было бы хорошо, если бы холдер подписывал свои покупки PIN'ом - такие транзакции не опротестовываюся.
С другой стороны, холдеры справедливо опасаются вводить PIN - его могут подглядеть или снять более технологичными способами.
Мошенник, получивший карту и PIN к ней, прежде всего заинтересован в снятии наличных. Эту возможность мы закрываем уже существующим лимитом.
Однако, в банкомате есть еще 2 функции, которые ему интересны: "оплата услуг" (например -> Билайн -> нал) и переводы с карты на карту.
Эти функции в настоящее время не закрыты лимитами (по моему, ни в одном банке).
Владелец же кредитной карты, в свою очередь, не очень заинтересован в банкомате. Наличные снимать невыгодно, а осуществить прочие операции обычно проще через И-банк (даже в телефоне).
Потому предложение, добавить в ИБ настройки
1) "Запрет показа баланса в банкомате". Или показывать этот остаток в пределах лимита на снятие, что сложнее. Такой функционал уже делала Северная казна, году в 2006
Не зная баланса, мошеннику будет труднее ориентироваться, а холдер может узнать его через телефон.
2) Добавить лимиты
Либо: а) Лимит на операции в банкомате. Т.е. чтобы любые операции в банкомате были ограничены одним лимитом (для простоты). Можно для этих целей использовать лимит на снятие налички
Либо: б) Лимит на оплату услуг в банкоматах и Лимит на переводы между картами (MoneySend и т.п.).
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Комментарии 4
Кроме того, некоторые операторы - например, ТЕЛЕ2 - при оплате через ИБ и вовсе нельготны.
Оплата картой с сайта оператора обычно имеет существенные ограничения, большие суммы там не провести - а это иногда нужно.
Заплатить за услуги некоторых операторов картой, не будучи их клиентом, невозможно и вовсе.
Посему остаётся банкомат.
Так что лично я категорически против подведения этих оплат под лимит на снятие нала.
Если Вам надо большие суммы проводить, Вы этот лимит можете оставить большим, или менять перед операцией.
Отдельный лимиты для каждой операции конечно удобнее, но сложнее в настройке
Кстати странно, что при покупке (а операция в чужом банкомате проходит как покупка) бонусы за платеж в теле2 начисляются, а через ибанк - нет.
Ведь при покупке в чужом банкомате расходы Авангарда на транзакцию должны быть больше....
Тем не менее, в Авангарде думаю могли бы внедрить таки настройки.