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Ждет рассмотрения

Безкоммиссионное снятие наличных/пополнение в банкоматах сторонних банков.

К сожалению мало круглосуточных банкоматов у банка, а с кеш-ином только один (офисы тоже к сожалению не охватывают многие районы и работаю в основном до 9-10), но хотелось бы не таскать с собой еще одну карту другого банка для снятия наличных по необходимости, а чтобы для этого была пригодна и карта Авангарда - поэтому кажется неплохой идеей рассмотреть возможность снятия/пополнения наличных средств со счета карты в сторонних банкоматах (хотя бы ОРС), можно предусмотреть например минимальную сумму снятия или фиксированную комиссию при выполнении условий. Понятно что это не должно быть банку в убыток, но если было бы реализовано было бы еще одним преимуществом банка Авангард наряду с немалым кол-вом имеющихся.

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