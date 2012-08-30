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Аватар Дмитрий (gdn)
30.08.2012 19:32 #
Ждет рассмотрения

Безкоммиссионное снятие наличных/пополнение в банкоматах сторонних банков.

К сожалению мало круглосуточных банкоматов у банка, а с кеш-ином только один (офисы тоже к сожалению не охватывают многие районы и работаю в основном до 9-10), но хотелось бы не таскать с собой еще одну карту другого банка для снятия наличных по необходимости, а чтобы для этого была пригодна и карта Авангарда - поэтому кажется неплохой идеей рассмотреть возможность снятия/пополнения наличных средств со счета карты в сторонних банкоматах (хотя бы ОРС), можно предусмотреть например минимальную сумму снятия или фиксированную комиссию при выполнении условий. Понятно что это не должно быть банку в убыток, но если было бы реализовано было бы еще одним преимуществом банка Авангард наряду с немалым кол-вом имеющихся.
3

Комментарии 3

rdc
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Существующие 0.5% снятия в ОРС - это и есть себестоимость.
Vasilisa_Premudraya
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Я тоже работаю до 9-10, да и банкоматов и правда мало, но на помощь всегда приходят партнеры ОРС. С 1000 всего 5 рублей комиссия. 0,5% - достаточно дешево и очень удобно)))
Неужели Вам недостаточно банков-партнеров - http://www.ors.ru/Banks.asp? smile:o
viabank
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мне тож кажется, что с тарифами на снятие через ОРС у Авангарда получается вполне приемлемо.
а вносить лично мне удобнее в кассу мини-офисов самого Авангарда.
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