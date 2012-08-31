Оперативное изменение лимитов

viabank 03.09.2012 09:45 # Ни в коем случае не хочу изменения лимитов посредством СМС. это ж такая дырища в безопасности 0
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Не вижу разницы с точки зрения безопасности между изменением лимита в ИБ и через СМС. Если предположить, что ваш телефон украден, то от изменения лимитов ограждает только пароль ИБ. Точно также паролем можно защитить и изменение лимитов через СМС. А если при изменении через СМС еще и обязательно требовать одноразовый код, то этот способ станет еще безопасней ИБ.
В любом случае, такую возможность можно предоставлять не всем, а по желанию (подписке)
Еще лучше - сделать шаблоны лимитов, и менять их по СМС или по календарю/расписанию, или еще каким-то удобным способом.
Хотя, если мысль развить, то может все настолько запутанным получиться, что реально проще будет еще одну карту выпустить для особых случаев...
Еще один путь решения проблемы - динамически изменяемый лимит по карте - тоже ранее обсуждался. Для заграничных поездок настраиваемые лимиты - штука вредная. Может понадобиться и что-нить забронировать, и купить по карте, и деньги снять.. Поэтому безопасность в путешествиях лучше обеспечить не лимитами по карте, а отсутствием там денег когда карта не нужна, и присутствием - когда нужна. Например, по звонку в банк или по смс разблокировать нужную сумму на карте. Это будет работать и для кредитных карт, и для дебетовых. Фактически речь идет об легко изменяемом общем дневном лимите операций по карте, или что-то вроде этого. И это был бы один из шаблонов лимитов: в своей стране действуют обычные лимиты. Когда едешь зарубеж, переключаешься на заграничный шаблон, где нет ограничений по типам операций но любая расходная операция требует предварительного "высвобождения" заданной суммы денег путем отправки смс или еще как-либо.