Оперативная проверка остатка лимита

viabank 03.09.2012 09:47 # опять же, возможность узнать остаток лимита по СМС мне представляется дырой в безопасности 0
Комментарии 2
Если вы серьезно воспринимаете сокрытие лимитов как один из факторов безопасности, значит вы и количество операций серьезно ограничиваете, иначе за достаточно большое число операций лимит вытащат и не зная его. Во-первых, это очень не удобно. Мне запросто может потребоваться больше 5 покупок в день, а это уже достаточно много для прощупывания лимита. Во-вторых, считайте, что злоумышленник знает это число: украв вашу карту в 23.00 он за час успеет перебрать все попытки. В третьих, у злоумышленника двойной лимит попыток: один лимит с 23.00 до 0.00 и второй - с 0.00 до 1.00. Так что я бы всерьез на сокрытие лимитов в плане повышения безопасности не расчитывал. Безопасность почти всегда вступает в противоречие с удобством и если вы попытаетесь увеличить безопасность таким способом, то придете примерно к такому же результату, как вообще не пользоваться картой.
В любом случае, предлагаемая идея - не обязательно для всех пользователей, ее можно включать по желанию/подписке.