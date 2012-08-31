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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
31.08.2012 11:43 #
Ждет рассмотрения

Оперативная проверка остатка лимита

Перед совершением платежа по карте хочется знать, а хватит ли лимита. Для этого его нужно дать возможность оперативно узнать:
1) Через СМС
2) В мобильном банке
2

Комментарии 2

viabank
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опять же, возможность узнать остаток лимита по СМС мне представляется дырой в безопасности smile@=
ois1977
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От узнавания ваших лимитов вас спасает только пароль ИБ. Пароль можно использовать и для СМС-запросов. Кроме того, если потребовать в эти же запросы включать одноразовый код, то лимиты по СМС будут защищены больше, чем в ИБ.

Если вы серьезно воспринимаете сокрытие лимитов как один из факторов безопасности, значит вы и количество операций серьезно ограничиваете, иначе за достаточно большое число операций лимит вытащат и не зная его. Во-первых, это очень не удобно. Мне запросто может потребоваться больше 5 покупок в день, а это уже достаточно много для прощупывания лимита. Во-вторых, считайте, что злоумышленник знает это число: украв вашу карту в 23.00 он за час успеет перебрать все попытки. В третьих, у злоумышленника двойной лимит попыток: один лимит с 23.00 до 0.00 и второй - с 0.00 до 1.00. Так что я бы всерьез на сокрытие лимитов в плане повышения безопасности не расчитывал. Безопасность почти всегда вступает в противоречие с удобством и если вы попытаетесь увеличить безопасность таким способом, то придете примерно к такому же результату, как вообще не пользоваться картой.

В любом случае, предлагаемая идея - не обязательно для всех пользователей, ее можно включать по желанию/подписке.
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