Включить в СМС информирование после совершения операций остатки лимита

viabank 03.09.2012 09:59 # кто-то против показа баланса в банкомате, а я вот против сообщения остатка лимита по такому каналу, как СМС. во-первых, суточные лимиты, для меня - средство защиты на случай утери/кражи карты и мошеннических операций. я и в голове неплохо представляю, сколько у меня от суточного лимита осталось. а остальным пусть лучше будет неприятный сюрприз. во-вторых, лимиты бывают разные. который из них отображать в СМС? все? в зависимости от вида операции? или ближайший, который сработает? в общем, много вопросов возникает. 1
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во-первых, суточные лимиты, для меня - средство защиты на случай утери/кражи карты и мошеннических операций. я и в голове неплохо представляю, сколько у меня от суточного лимита осталось. а остальным пусть лучше будет неприятный сюрприз.
во-вторых, лимиты бывают разные. который из них отображать в СМС? все? в зависимости от вида операции? или ближайший, который сработает? в общем, много вопросов возникает.
В другом банке, если я упираюсь в лимит, мне приходит СМСка "превышен лимит".
Достаточно, чтобы понять, что к чему.
Допустим, суточный лимит 10 тыс. руб. После 3-х покупок по 3 тыс. руб. +- 10% я уже не в состоянии узнать, смогу я совершить еще одну покупку на 1000 руб. или нет. Стоять в очередь только ради получения СМС и уйти без покупки - редкостное извращение
Пожалуй, я согласен, что СМС с лимитами после каждой операции - это перебор, достаточно http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4060949 . Но сам факт передачи такой информации по СМС не представляется мне большой проблемой безопасности