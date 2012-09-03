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Ждет рассмотрения

Реализовать поиск внутри конкретной темы.

Очень полезно реализовать поиск внутри конкретной темы.

Некоторые темы имеют по 100+ страниц.

Для продолжения дискуссии часто нужны материалы предыдущих сообщений, и приходится пользоваться поиском по всему форуму, который можно сузить до раздела, но не до темы.

В результате поиска много посторонней информации из других тем и т.п.



Кроме того, ограничение области поиска конкретной темой может значительно снизить нагрузку на БД (при наличии соответствующих индексов).





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