Ждет рассмотрения
Реализовать поиск внутри конкретной темы.
Очень полезно реализовать поиск внутри конкретной темы.
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Некоторые темы имеют по 100+ страниц.
Для продолжения дискуссии часто нужны материалы предыдущих сообщений, и приходится пользоваться поиском по всему форуму, который можно сузить до раздела, но не до темы.
В результате поиска много посторонней информации из других тем и т.п.
Кроме того, ограничение области поиска конкретной темой может значительно снизить нагрузку на БД (при наличии соответствующих индексов).
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