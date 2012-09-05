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Друзья «Банки.ру»
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Аватар Дмитрий (Дмитрий 222777)
05.09.2012 12:16 #
Отклонено

Моё конструктивное предложение.

Создать для пользователей форума banki.ru такую техническую возможность, которая позволила бы любому пользователю зачислять выбранных им пользователей в группу своих друзей.

Друзья пользователя, это те пользователи форума, которые дают для данного пользователя полезные ему ответы. И тот пользователь, кому эти полезные ответы пришли, расценивает эти ответы для себя как полезные. Поэтому у данного пользователя естественно возникает желание в дальнейшем приглашать на свои следующие темы определённых пользователей, зачисленных им в группу "Друзья". А целесообразность технической функции "Зачисления выбранных пользователей в группу своих друзей" заключается в следующем:- Чтобы приглашение группе своих друзей, сам пользователь не вводил каждый раз в ручную, а была бы на форуме (в этом случае) сделана автоматическая генерация рассылок с приглашением на беседу своих выделенных друзей, на свою вновь созданную тему.
Естественно те пользователи, которые не включены другим пользователем в список своих друзей, тоже принимают своё участие в обсуждении его темы, и соответственно могут попасть в список его друзей (в зависимости от полезности их ответов).
2

Комментарии 2

Редактор
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Это уже полноценная соцсеть получается. Пока мы к ней не готовы.
Редактор
#
23.12.2013 в 14:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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