Подписаться на идею Дмитрий (Дмитрий 222777)

Отклонено

Моё конструктивное предложение.

Создать для пользователей форума banki.ru такую техническую возможность, которая позволила бы любому пользователю зачислять выбранных им пользователей в группу своих друзей.



Друзья пользователя, это те пользователи форума, которые дают для данного пользователя полезные ему ответы. И тот пользователь, кому эти полезные ответы пришли, расценивает эти ответы для себя как полезные. Поэтому у данного пользователя естественно возникает желание в дальнейшем приглашать на свои следующие темы определённых пользователей, зачисленных им в группу "Друзья". А целесообразность технической функции "Зачисления выбранных пользователей в группу своих друзей" заключается в следующем:- Чтобы приглашение группе своих друзей, сам пользователь не вводил каждый раз в ручную, а была бы на форуме (в этом случае) сделана автоматическая генерация рассылок с приглашением на беседу своих выделенных друзей, на свою вновь созданную тему.

Естественно те пользователи, которые не включены другим пользователем в список своих друзей, тоже принимают своё участие в обсуждении его темы, и соответственно могут попасть в список его друзей (в зависимости от полезности их ответов).



2