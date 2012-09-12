Принято

Расширить перечень электронных документов в Интернет-Банке.

Поскольку ТКС-Банк - дистанционная кредитная организация, предлагаю расширить перечень электронных документов, доступных пользователю системы "Клиент-Интернет-Банк" к печати без обращения ЦОК.



ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ по стандартной форме при переводе "Внешний межбанк" с электронной отметкой ТКС-Банка об исполнении. Понятно, что при моментальных платежах будет достаточно той платёжной квитанции, что сейчас доступна к печати. А вот для "межбанка" - не годится.



ВЫПИСКА ПО БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ (текущему, вкладному) за произвольный период с факсимильными печатями банка и подписями уполномоченных лиц - очень удобная функция для клиента. В большинстве случаев, для многих организаций вполне достаточно такой выписки с наличием оттиска печати (штампа).



ДОГОВОР ВКЛАДА - а почему бы и нет? Такой договор с оттиском печати банка и факс.подписью уполномоченного лица всегда под рукой.

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