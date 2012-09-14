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Аватар Дмитрий Дмитриев (ddmitriev)
14.09.2012 15:35 #
Отклонено

Хочу немного теплого душевного спама

Здравствуйте, ТКС!

Я хочу иметь возможность получать на email уведомления о новых услугах и акциях или об изменении важных параметров существующих услуг - все эти подарки, "приведи друга" и прочее, чтобы не нужно было заходить периодически на сайт. Естественно, подписка должна быть настраиваемой.

С уважением,
Дмитрий.
3

Комментарии 3

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

На текущий момент информирование о проводимых акциях осуществляется таргетированно (email/SMS), на сайте Банка в разделе "новости" и в группах Банка в социальных сетях. В реализации предложения отказано. Надеемся на понимание.

С уважением, ТКС Банк.
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