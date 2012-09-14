Отклонено
Хочу немного теплого душевного спама
Здравствуйте, ТКС!
3
Я хочу иметь возможность получать на email уведомления о новых услугах и акциях или об изменении важных параметров существующих услуг - все эти подарки, "приведи друга" и прочее, чтобы не нужно было заходить периодически на сайт. Естественно, подписка должна быть настраиваемой.
С уважением,
Дмитрий.
Комментарии 3
На текущий момент информирование о проводимых акциях осуществляется таргетированно (email/SMS), на сайте Банка в разделе "новости" и в группах Банка в социальных сетях. В реализации предложения отказано. Надеемся на понимание.
С уважением, ТКС Банк.