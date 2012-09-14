Отклонено

Хочу немного теплого душевного спама

Здравствуйте, ТКС!



Я хочу иметь возможность получать на email уведомления о новых услугах и акциях или об изменении важных параметров существующих услуг - все эти подарки, "приведи друга" и прочее, чтобы не нужно было заходить периодически на сайт. Естественно, подписка должна быть настраиваемой.



С уважением,

Дмитрий.

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