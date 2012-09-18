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Аватар Андрей Митрохин (Andrey-m)
18.09.2012 20:31 #
Ждет рассмотрения

Уведомления

Почему бы не реализовать push уведомления для мобильных платформ при операциях в Сбербанк Онлайн и операциях по картам?
Я думаю push на iOS бесплатны для тек кто инициализирует их отправку.
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