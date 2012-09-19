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Спасибо от Сбербанка

В настоящее время Сбербанк все силы направляет на привлечение новых участников в акцию Спасибо от Сбербанка. Больше процент, разыгрывает дополнительные бонусы. Эта тактика очень похоже на тактику сотовых операторов: заманит тарифами, а по истечении определенного срока повысит тарифы в раз пять и не важно уйдет клиент или останется, главное новых заманить побольше. Мне кажется было бы лучше если процент Спасибо увеличивался от срока пользования карты: участвуешь в акции больше года, вот тебе дополнительные проценты по спасибо, или участвуешь в акции два года - вот тебе 1000 баллов. У клиента появится стимул дольше пользоваться картой, если конечно это нужно Сбербанку.

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