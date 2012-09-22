Предложение

Добрый день!
Уважаемые Господа!
Руководителей Банка, курирующих направление развития клиентского обслуживания, в т.ч. розничного и корпоративного бизнеса, возможно, заинтересуют наши предложения по организации автоматизации процессов верификации и проверки потенциальных клиентов, как физических, так и юридических лиц и ИП.
Наша Компания - ООО «КроСистем», занимается разработкой и внедрением для потребностей организаций кредитно-финансовой сферы, в т.ч. Банков и лизинговых копманий, , автоматизированных систем сбора, обработки и анализа информации, предназначенных для сопровождения процесса принятия решений и предотвращения мошенничества на канале кредитования физических и юридических лиц.
В активе Компании успешные внедрения в лизинговых компаниях - CARCADE Лизинг Россия, ОАО «ВЭБ Лизинг», кредитных организациях - «ОАО «МДМ Банк», Банк ВТБ24 (ЗАО), ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «ЮНИАСТРУМ-БАНК», ОАО «Банк Москвы», ОАО Банк «Газпром», банк ВТБ-СевероЗапад, банк Открытие (ОАО), промышленных предприятиях - ОАО «Газпром», Инвестиционная компания «Велес Капитал», ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс», РОСНАНО, ОАО «Мегафон», Российский союз страховщиков (РСА) и др. С предлагаемыми услугами предварительно можно ознакомиться на нашем сайте http://www.crosys.ru/
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Основной целью внедрения АС «CrossChecker» и АС «CrossRequest» является минимизация кредитных рисков при принятии решения о выдаче кредитов Займов) в процессе проверки потенциальных заемщиков (физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Эта задача достигается через регламентацию процесса проверки потенциальных заемщиков с возможностью полного документирования процесса принятия решения.
Функциональным ядром системы является АС «CrossChecker», которая позволяет осуществлять верификацию (подтверждение) данных, представляемых потенциальными заемщиками. Источниками верификации являются, с одной стороны, информация, предоставленная заемщиками в виде заполненных анкет и копий личных документов, с другой стороны информация, полученная путем запросов как к внутренним базам данных организации, так и внешним on – line источникам информации – НБКИ и другим Бюро кредитных историй, ФНС, ФМС, Росстат, другим источникам информации.
На основе найденной и подтвержденной информации АС «CrossChecker» формирует заключение о достоверности сведений, представленных потенциальными заемщиками, которое подлежит утверждению со стороны сотрудника подразделения, обеспечивающего процесс рассмотрения заявки. Эти действия позволяют осуществить полное документирование процесса принятия решения и минимизировать риски принятия неверного решения (в том числе и в результате сговора).
Для обеспечения взаимодействия с внешними и внутренними информационными ресурсами Банка АС «CrossChecker» интегрируется с АС «CrossRequest», которая обеспечивает автоматизированную работу с базами данных (в том числе с on-line доступом).
При этом АС «CrossRequest» может использоваться в качестве самостоятельного решения для организации рабочих мест обработки запросов к информационным ресурсам.
Использование АС «CrossRequest» как отдельной, самостоятельной автоматизированной системы для решения задач по сбору информации из информационных ресурсов с on-line доступом, позволяет не только сформировать единую базу данных результатов работы с информацией и свести все программные средства работы с источниками информации в удобный единый интерфейс, но и обеспечить существенную экономию финансовых средств, благодаря наличию возможности организовать работу с информационными ресурсами неограниченному числу пользователей без дополнительных финансовых затрат.
Ознакомиться с возможностями АС «CrossRequest» можно на нашем демо-стенде (заявка на доступ оформляется через наш сайт http://www.crosys.ru/)
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В качестве нашего нового программного продукта можем предложить ознакомиться с автоматизированной системой «CrossChecker-Express», основным отличием которой является полная автоматизация процесса предварительного анализа и оценки данных заемщиков с использованием сведений кредитных бюро и внутренних сведений организации на предмет их соответствия установленным критериям, что позволяет оптимизировать работу с анкетами исключить из процесса проверки заведомо непроходные заявки.
Если Вас заинтересуют наши предложения, мы всегда готовы провести рабочую встречу и презентацию на нашей территории с демонстрацией возможностей наших продуктов в реальном виде.
При необходимости готовы выслать Вам более подробную презентацию для ознакомления, а также коммерческое предложение.
С Уважением,
Александр С. Рабинов
Отдел по работе с клиентами
ООО "КроСистем"
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