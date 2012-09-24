Подписаться на идею Мария (MVII)

Ждет рассмотрения

ИБ и сохранение ПП при загрузке из 1С

Добрый.

Впервые столкнулась с ситуацией, когда ИБ не дает загрузить пп из 1с, если недостаточно средств на счете. Не могли бы Вы сделать возможность загрузки пп вне зависимости от наличия денег на р/с? Было бы очень удобно - знаем что вечером придут деньги, с утра заливаем в ИБ пп и дальше не бегаем проверять каждые пол часа - пришло или нет. Пришли деньги - само спишется. Хотя бы в отношении налогов. (Ну и галочку туда же - за счет средств интрадей или нет).

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