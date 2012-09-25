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Аватар Андрей Запорожский (andrey.zap)
25.09.2012 16:38 #
Реализовано

Кобрендинговые кредитные карты

Давно предлагаю и очень жду кобренд с авиакомпаниями. Пусть это будет Аэрофлот или Lufthansa.
2

Комментарии 2

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