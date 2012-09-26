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Михаил
(kmvbad)
Ждет рассмотрения
Предварительное разрешение операции по СМС
Такое предложение, на мой взгляд капитально уменьшит возможность кражи денег при хищении карты. Добавить для каждой карты опциональную услугу, при которой все операции по карте запрещены. Чтобы что-то оплатить, сначала нужно отправить в банк СМС (либо с приблизительной суммой, либо с количеством операций и т.д.), возможно, с каким-то кодом авторизации. СМС действует определенный период времени, после которого карта опять блокируется. Т.е. идешь в магазин, смс в процессе отправил, на кассе оплатил, и не беспокоишься, что у тебя могли карту скопировать, пин подсмотреть, или просто ты ее там забыл. В принципе, можно каждый раз в Интернет-банк заходить, но там операция статическая, лимит повысил, он и остался, пока не отменишь. Да и каждый раз в интернет не налазиешься.
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Комментарии 9
в контексте данного предложения, сделали бы лучше возможность временного приоткрытия/превышения лимита, но в рамках стандартного ИБ. чтобы если обычного дневного лимита недостаточно (он же на будничные покупки расчитан, а тут вдруг собрался бытовую технику покупать) можно было одной операцией обойтись, вместо двух. т.е. дал заявление на временное увеличение дневного лимита на $500, а с наступлением новых суток он обратно откатывается. хотел сначала предложить через 30 минут обратно откатывать, но потом подумал, вдруг что еще в тот же день потребуется купить, вспомнил про автоматическое пополнение телефона и прочие варианты.
В инете полно сервисов "разыграй друга - отправь поддельную смс"…
А абонентов нужно идентифицировать не по номеру телефона (Caller ID), а по IMSI. Это еще один большой вопрос к Авангарду, как они идентифицируют. Иначе, эта ваша Дырища позволит и лимиты поменять, и через ИБ операции подтверждать, и 3ДС и вообще много чего.
Согласен с предложением в таком контексте, только с добавкой, что как минимум такая возможность должна быть обеспечена в мобильном банке, а не только в ИБ. Через 30 мин. можно обратно откатывать, если покупка не произошла
В конце-концов, можно без использования СМС сделать простейшие приложения для айфонов-андроидов, вводишь пин, вводишь время действия, жмешь "разрешить", карточка разблокируется на указанный промежуток....
Использовать номер для идентификации - всё равно что хранить ключи от квартиры под ковриком у двери.
А вот с приложением - совсем другое дело, это уже достаточно безопасный вариант.