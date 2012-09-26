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Ждет рассмотрения

Предварительное разрешение операции по СМС

Такое предложение, на мой взгляд капитально уменьшит возможность кражи денег при хищении карты. Добавить для каждой карты опциональную услугу, при которой все операции по карте запрещены. Чтобы что-то оплатить, сначала нужно отправить в банк СМС (либо с приблизительной суммой, либо с количеством операций и т.д.), возможно, с каким-то кодом авторизации. СМС действует определенный период времени, после которого карта опять блокируется. Т.е. идешь в магазин, смс в процессе отправил, на кассе оплатил, и не беспокоишься, что у тебя могли карту скопировать, пин подсмотреть, или просто ты ее там забыл. В принципе, можно каждый раз в Интернет-банк заходить, но там операция статическая, лимит повысил, он и остался, пока не отменишь. Да и каждый раз в интернет не налазиешься.

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