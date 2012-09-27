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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
27.09.2012 16:24 #
Отклонено

Автоматически блокировать карту при отказе транзакции в результате нарушения установленных лимитов

По мотивам: http://www.banki.ru/services/response...av_start_2
13

Комментарии 13

art.spb
#
Отказать.
BillyBones
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ни в коем случае!
rdc
#
А что-то в этом есть.
Только, разумеется, блокировка должна быть не окончательная (после которой будет перевыпуск), а временная с последующей возможностью разблокировки в ИБ.
Здорово поможет от вора, который попытается сначала оплатить что-то дорогое.
А если нарвёшься сам - то по-любому надо лезть в ИБ крутить лимиты, а заодно и разблокировать можно.
ois1977
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Только, разумеется, блокировка должна быть не окончательная (после которой будет перевыпуск), а временная с последующей возможностью разблокировки в ИБ.

rdc

Разумеется
ois1977
#
Как вариант - устанавливать общий лимит на расходные операции - в ноль
Mikel
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Не, не будут такого делать, потом "благодарные" клиенты помоями зальют.
А если нарвёшься сам - то по-любому надо лезть в ИБ крутить лимиты, а заодно и разблокировать можно.
Это с какого перепугу, по-любому надо лимиты крутить? Уверен, что чаще всего надо просто выложить из корзины, что-нибудь не срочное, а в случае автоблокировки, это будет уже невозможно, т.е. полная Ж...
ois1977
#
Не, не будут такого делать, потом "благодарные" клиенты помоями зальют

От благодарных клиентов можно сделать эту функцию опциональной
ois1977
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Вот настройка полного запрета операций в ATM + Установка страны использования карты(или запрета)по заявлению или в инет-банке, по выбору держателя. + Чип & ПИН, сделают карты достаточно безопаснымиРисунок

Михаил

Нет, не достаточно. Например, что толку в запрете АТМ, если нельзя запретить CNP или оффлайн? Что толку в Чип+Пин, если можно нажать кнопку "отмена" и поставить подпись? Перечисленное вами - это только 10%
Mikel
#
Например, что толку в запрете АТМ

Стрельников Олег
Толк большой, если скимнут карту, то ее не смогут опустошить в банкомате в стране, в которой LS на ATM не распространяется.

если нельзя запретить CNP или оффлайн? Что толку в Чип+Пин, если можно нажать кнопку "отмена" и поставить подпись?

Стрельников Олег
С офлайном, сделать вообще ничего нельзя, т.ч. и говорить о нем не стоит, все остальное отбиваемо.
Реальная опасность, будет только находясь в США, пролюбить там карту, вроде они единственные остались с отсутствием LS по полоса/чип.
VEI
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27.09.2012 в 19:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
viabank
#
аминь. и сам нарывался на превышение суточного лимита, а уж супруга smile:D
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