Автоматически блокировать карту при отказе транзакции в результате нарушения установленных лимитов

Только, разумеется, блокировка должна быть не окончательная (после которой будет перевыпуск), а временная с последующей возможностью разблокировки в ИБ.
rdc
А если нарвёшься сам - то по-любому надо лезть в ИБ крутить лимиты, а заодно и разблокировать можно.
Не, не будут такого делать, потом "благодарные" клиенты помоями зальют
Вот настройка полного запрета операций в ATM + Установка страны использования карты(или запрета)по заявлению или в инет-банке, по выбору держателя. + Чип & ПИН, сделают карты достаточно безопасными
Михаил
Например, что толку в запрете АТМ
Стрельников Олег
если нельзя запретить CNP или оффлайн? Что толку в Чип+Пин, если можно нажать кнопку "отмена" и поставить подпись?
Стрельников Олег
Комментарии 13
Только, разумеется, блокировка должна быть не окончательная (после которой будет перевыпуск), а временная с последующей возможностью разблокировки в ИБ.
Здорово поможет от вора, который попытается сначала оплатить что-то дорогое.
А если нарвёшься сам - то по-любому надо лезть в ИБ крутить лимиты, а заодно и разблокировать можно.
Разумеется
Это с какого перепугу, по-любому надо лимиты крутить? Уверен, что чаще всего надо просто выложить из корзины, что-нибудь не срочное, а в случае автоблокировки, это будет уже невозможно, т.е. полная Ж...
От благодарных клиентов можно сделать эту функцию опциональной
Нет, не достаточно. Например, что толку в запрете АТМ, если нельзя запретить CNP или оффлайн? Что толку в Чип+Пин, если можно нажать кнопку "отмена" и поставить подпись? Перечисленное вами - это только 10%
С офлайном, сделать вообще ничего нельзя, т.ч. и говорить о нем не стоит, все остальное отбиваемо.
Реальная опасность, будет только находясь в США, пролюбить там карту, вроде они единственные остались с отсутствием LS по полоса/чип.