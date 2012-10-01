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Аватар Русских (Russkikh)
01.10.2012 16:36 #
Ждет рассмотрения

Подтверждение (не путать с уведомлением) входа в ИБ через СМС (или коду с карты доступа)

Для надежности добавить (возможно опционально, для того, что желает, включая в настройках ИБ) подтверждение (не путать с уведомлением) входа в ИБ вводом кода с карты доступа или полученного по СМС (на выбор пользователя)
9

Комментарии 9

BillyBones
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Кодом с карты - ни в коем случае! СМС - можно было бы, но это убьет возможность войти в интернет-банк, если сел телефон или связь не ловит. Так что я - против.
art.spb
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А мне идея нравится. Как мне кажется, сейчас в ИБ попасть постороннему человеку относительно не сложно: достаточно знать номер карты и кодовое слово. Это почти что открытая информация. А вот дополнительная защита в виде кода с карты (которую нужно лично получать в отделении) или кода на телефон будет кстати.
Russkikh
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Кодом с карты - ни в коем случае! СМС - можно было бы, но это убьет возможность войти в интернет-банк, если сел телефон или связь не ловит. Так что я - против.
BillyBones


Обратите внимание на слово "опционально". Хотите - включите данную настройку в ИБ, если не хотите - оставьте все как есть.

И еще:
>или связь не ловит
Трудно представить себе такую гипотетическую ситуацию, что связь не ловит, а интернет есть smile:) Трудно, но теоретически возможно, Вы правы, но тогда не пользуйтесь данной возможностью.

>если сел телефон
Если сел телефон, то в ИБ, очевидно, вы заходите используя компьютер (или планшет), а не из леса smile:D , а значит рядом будет розетка (и/или порт USB). Опять же, Ваше право не использовать данную возможность, если у вас часто садится телефон smile:) У меня к примеру, такого не бывает (всегда с собой мобильная зарядка)

>Кодом с карты - ни в коем случае
Выбирать СМС или кодом с карты должен пользователь в момент авторизации (из возможных вариантов "подключенных" в настройках). Я предполагаю, что пользователю нужно дать возможно "подключить" возможность подтверждения входа в ИБ различными вариантами (код с карты, СМС....), и в момент авторизации давать выбор из "подключенных" вариантов. Если Вы ощущаете недоверие к кодам с карты - "подключите" только СМС подтверждение.
BillyBones
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Russkikh, хотите рисковать? Авангард, конечно, клиентоориентированный, но зачем давать поводы? По поводу возможности входа по кодовому слову - мне она тоже не нравится.
viabank
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данная функциональность должна быть строго опциональной и по умолчанию (т.е. для новых клиентов) быть отключенной.

альтернатива - требовать переменный код при входе по кодовому слову и номеру карты
Mikel
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Не, если по умолчанию, этот бред будет отключен и "грамошный" пользователь, подпишет в офисе бумагу, что он сам хочет именно этого, и берет всю отвественность на себя, то после реализации нормальных идей, когда разработчикам будет нечего делать, пусть и "грамошных" порадуют smile:D
gdn
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ТОЛЬКО при входе по номеру карты и кодовому слову чтобы убрать эту по сути уязвимость в безопасности. На вход можно сделать национальное подтверждение смс, что конечно сделает инет банк недоступным при отсутствии телефона, тогда как альтернативу можно предложить код НА ВХОД получаемый по email.
gdn
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а вообще код с карты лучше лишний раз бы не трогать
schedmi
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Код с карты лучше не трогать, согласен. Подтверждение входа по смс можно сделать как опцию: хочешь - подтверждай. Не ходешь - не подтверждай.
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