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Русских
(Russkikh)
Ждет рассмотрения
Подтверждение (не путать с уведомлением) входа в ИБ через СМС (или коду с карты доступа)
Для надежности добавить (возможно опционально, для того, что желает, включая в настройках ИБ) подтверждение (не путать с уведомлением) входа в ИБ вводом кода с карты доступа или полученного по СМС (на выбор пользователя)
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Комментарии 9
Обратите внимание на слово "опционально". Хотите - включите данную настройку в ИБ, если не хотите - оставьте все как есть.
И еще:
>или связь не ловит
Трудно представить себе такую гипотетическую ситуацию, что связь не ловит, а интернет есть Трудно, но теоретически возможно, Вы правы, но тогда не пользуйтесь данной возможностью.
>если сел телефон
Если сел телефон, то в ИБ, очевидно, вы заходите используя компьютер (или планшет), а не из леса , а значит рядом будет розетка (и/или порт USB). Опять же, Ваше право не использовать данную возможность, если у вас часто садится телефон У меня к примеру, такого не бывает (всегда с собой мобильная зарядка)
>Кодом с карты - ни в коем случае
Выбирать СМС или кодом с карты должен пользователь в момент авторизации (из возможных вариантов "подключенных" в настройках). Я предполагаю, что пользователю нужно дать возможно "подключить" возможность подтверждения входа в ИБ различными вариантами (код с карты, СМС....), и в момент авторизации давать выбор из "подключенных" вариантов. Если Вы ощущаете недоверие к кодам с карты - "подключите" только СМС подтверждение.
альтернатива - требовать переменный код при входе по кодовому слову и номеру карты