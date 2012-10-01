Подписаться на идею Русских (Russkikh)

Ждет рассмотрения

Подтверждение (не путать с уведомлением) входа в ИБ через СМС (или коду с карты доступа)

Для надежности добавить (возможно опционально, для того, что желает, включая в настройках ИБ) подтверждение (не путать с уведомлением) входа в ИБ вводом кода с карты доступа или полученного по СМС (на выбор пользователя)

9