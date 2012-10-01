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Сергей
(viabank)
Ждет рассмотрения
требовать переменный код при входе по кодовому слову и номеру карты
много раз встречалась критика возможности входа в ИБ Авангарда по номеру карты и кодовому слову.
7
бесспорно, забывшему логин/пароль клиенту должна предоставляться возможность восстановить доступ к ИБ без посещения офиса. но, с другой стороны, номер карты и кодовое слово достаточно легко узнать (коллегам и совместно проживающим лицам).
при этом у любого клиента, пользующегося ИБ, карта кодов и, опционально, номер для смс.
так почему бы не задействовать данные возможности дополнительной авторизации?
Комментарии 7
В топку, такие предложения! А рационализаторов, надо пороть
суть предложения - запрос одноразового кода в дополнение к номеру карты и кодовому слову.
сейчас запрашивается только кодовое слово и номер карты, которые статичны.
добавление третьего параметра, динамического, повышает безопасность системы.
с другой стороны, да - использовать код с карты таки не стоит, поскольку возможны побочные эффекты - нецелевое использование в мошеннических схемах.
а вот код смс - он строго одноразовый, в самом сообщении можно прописать, для чего он, и использовать его можно будет только для задекларированной цели - входа в ИБ. так что в максимум того, что можно будет получить в результате атаки - это то, что сейчас возможно и без неё - войти в ИБ, посмотреть список счетов и выписки. никаких платежей, переводом, замен номеров телефонов для информирования.
еще раз, уважаемые комментаторы критика должна быть конструктивной
SMS же вообще, не надежный канал передачи данных и по закону подлости, любит отрубаться, когда особенно нужен