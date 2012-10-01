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Ждет рассмотрения

требовать переменный код при входе по кодовому слову и номеру карты

много раз встречалась критика возможности входа в ИБ Авангарда по номеру карты и кодовому слову.

бесспорно, забывшему логин/пароль клиенту должна предоставляться возможность восстановить доступ к ИБ без посещения офиса. но, с другой стороны, номер карты и кодовое слово достаточно легко узнать (коллегам и совместно проживающим лицам).

при этом у любого клиента, пользующегося ИБ, карта кодов и, опционально, номер для смс.

так почему бы не задействовать данные возможности дополнительной авторизации?

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