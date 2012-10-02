Недавно на портале появилась новость о введении банком МДМ вклада "Великолепная семерка", в котором предусмотрена ежедневная капитализация процентов (http://www.banki.ru/products/deposits/search/?id=2970)
.
Я решил, используя "Калькулятор вкладов" посчитать доходность этого вклада. Однако в интерфейсе калькулятора нет возможности указать ежедневную капитализацию.
В связи с этим предлагаю доработать "Калькулятор вкладов" - либо добавить срок "ежедневно" к существующим опциям капитализации, либо сделать возможность вовсе указывать произвольный срок.
P.S. К указанному банку никакого отношения не имею.
Комментарии 6
Здравствуйте, Евгений!
Уже весьма давно в калькуляторе вкладов есть возможность произвести расчёт с ежедневной капитализацией:
По вкладу, который вы упомянули (www.banki.ru/products/deposits/search/?id=2970) теперь можно рассчитать корректно доходность.