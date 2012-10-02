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Аватар Евгений Никоноров (kuskus)
02.10.2012 16:49 #
Реализовано

Доработать "Калькулятор вкладов"

Недавно на портале появилась новость о введении банком МДМ вклада "Великолепная семерка", в котором предусмотрена ежедневная капитализация процентов (http://www.banki.ru/products/deposits/search/?id=2970).
Я решил, используя "Калькулятор вкладов" посчитать доходность этого вклада. Однако в интерфейсе калькулятора нет возможности указать ежедневную капитализацию.

В связи с этим предлагаю доработать "Калькулятор вкладов" - либо добавить срок "ежедневно" к существующим опциям капитализации, либо сделать возможность вовсе указывать произвольный срок.

P.S. К указанному банку никакого отношения не имею.
6

Комментарии 6

Моисей Абрамович
#
03.10.2012 в 15:41 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Моисей Абрамович
#
09.10.2012 в 19:37 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
kuskus
#
Как продвигаются дела? Уже вроде как 4 месяца в работе...
ardneh
#

Как продвигаются дела? Уже вроде как 4 месяца в работе...
Евгений Никоноров

Здравствуйте, Евгений!
Уже весьма давно в калькуляторе вкладов есть возможность произвести расчёт с ежедневной капитализацией:
Рисунок

По вкладу, который вы упомянули (www.banki.ru/products/deposits/search/?id=2970) теперь можно рассчитать корректно доходность.
ardneh
#
27.03.2013 в 15:10 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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