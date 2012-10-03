Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Максим Иванов (maks-iv)
03.10.2012 11:48 #
Реализовано

Приоритет пина при покупках от 1000 р.

Добрый день. Знаю, что вас уже замучали с вопросами и просьбами про авторизацию покупки пином и подписью. Но все же.
Вопрос/предложение следующее - возможно ли сделать приоритет подписи для покупок до 1000 р. (или другой суммы...можно сделать опрос). Покупки же выше этой минимальной суммы должны авторизоваться с помощью ПИН.
Это избавит от ввода пина при небольших покупках. С другой стороны обезопасит при покупках на более крупные суммы.
Спасибо.
6

Комментарии 6

Тинькофф_Кредитные Системы
#
Здравствуйте.

Идея будет реализована частично, а именно будет предложена возможность выбора приоритета ПИН/Подпись.

С уважением, ТКС Банк.
maks-iv
#
Спасибо. Выбор непосредственно при операции покупки или в интернет-банке?
Тинькофф_Кредитные Системы
#
Спасибо. Выбор непосредственно при операции покупки или в интернет-банке?
Максим Иванов

Сменить приориет авторизации на данный момент можно можно, позвонив в Банк по телефону.
maks-iv
#
Спасибо!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.