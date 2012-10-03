Реализовано

Приоритет пина при покупках от 1000 р.

Добрый день. Знаю, что вас уже замучали с вопросами и просьбами про авторизацию покупки пином и подписью. Но все же.

Вопрос/предложение следующее - возможно ли сделать приоритет подписи для покупок до 1000 р. (или другой суммы...можно сделать опрос). Покупки же выше этой минимальной суммы должны авторизоваться с помощью ПИН.

Это избавит от ввода пина при небольших покупках. С другой стороны обезопасит при покупках на более крупные суммы.

Спасибо.

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