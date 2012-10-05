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Аватар Николай Юртаев (Николай Юртаев)
05.10.2012 14:06 #
Реализовано

Сборник МСС кодов

Собственно, посмотрев на темы в ветках по картам, задался вопросом: а не создать ли на просторах портала базу с МСС кодами?

http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1752822

Думаю, форумчане поддержат эту полезную идею и помогут наполнением smile:)
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