Отклонено
Поиск вкладов
Поисковик вкладов похоже нуждается в доработке, есть подозрение, что не отражает всю информацию. Так, например, завожу поиск : Валюта=рубли, Сумма=500000, Срок=3 месяца, и в результатах не отображается Предложение "Национального Банка "ТРАСТ" по вкладу "Почетный клиент NEW" и "Почетный клиент - онлайн NEW", где при этих условиях банк предлагает 10 % годовых - я это точно знаю, поскольку пользуюсь этим банком, а также эта информация присутствует на этом сайте, но в результатах поиска её нет. Возможно еще какие-то предложения по другим банкам не "высвечиваются", проверить сотни банков не могу, написал то, что знаю точно. Предлагаю провести профилактику или модернизацию поисковика вкладов.
2
Комментарии 2
В настоящее время сайт испытывает трудности в плане стабильности работы, некоторые сервисы могут "сбоить".
Меня только что заверили, что Ваша проблема временная.
Давайте
немногоподождём и будет нам всем счастье, в том числе и в поиске.
По срокам не сориентирую, могу сказать одно - мы над этим работаем.
Ну и банковским шаблоном: "Приносим свои извинения за доставленные неудобства"