Отклонено

Поиск вкладов

Поисковик вкладов похоже нуждается в доработке, есть подозрение, что не отражает всю информацию. Так, например, завожу поиск : Валюта=рубли, Сумма=500000, Срок=3 месяца, и в результатах не отображается Предложение "Национального Банка "ТРАСТ" по вкладу "Почетный клиент NEW" и "Почетный клиент - онлайн NEW", где при этих условиях банк предлагает 10 % годовых - я это точно знаю, поскольку пользуюсь этим банком, а также эта информация присутствует на этом сайте, но в результатах поиска её нет. Возможно еще какие-то предложения по другим банкам не "высвечиваются", проверить сотни банков не могу, написал то, что знаю точно. Предлагаю провести профилактику или модернизацию поисковика вкладов.

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