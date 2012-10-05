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05.10.2012 22:30 #
Принято

БвК Голд в подарок

При переводе денег из стороннего банка в банк РС, например, 100-150 тысяч рублей стимулировать клиентов картой БвК Голд smile:)
4

Комментарии 4

ois1977
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если бесплатной, чиповой и именной - то я "за"
emozgovoy
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08.10.2012 в 10:33 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
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08.10.2012 в 11:06 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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