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Ждет рассмотрения

Идея - обучать сотрудников.

В поездке по непонятным причинам заблокировалась карта.

На вопрос, заданный через форму обратной связи в Интернет-банке ответа не последовало, но перезвонил некий человек, который сказал, что причина блокировки - неверный набор PIN'а и что он ничем помочь не может, так как требуется перевыпуск карты.

Сегодня в отделении банка специалист заверила меня, что по телефонному звонку в карточный центр можно сбросить попытки неверного набора PIN-кода и решила вопрос с помощью телефонного звонка.

В сухом остатке:

- Необходимость занимать деньги в поездке.

- Выброшенные деньги на разговоры в роуминге

- Опоздание на работу.

Всё только из-за того, что банк не может как следует обучить своих сотрудников.

От себя вижу вариант выхода из сложившейся ситуации: так, как я уже не являюсь зарплатным клиентом, то в ближайшее время закрываю все отношения с Юникредитом.

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