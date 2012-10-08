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Друзья банка «ЮниКредит Банк»
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Аватар idlerrussia
08.10.2012 11:15 #
Ждет рассмотрения

Идея - обучать сотрудников.

В поездке по непонятным причинам заблокировалась карта.
На вопрос, заданный через форму обратной связи в Интернет-банке ответа не последовало, но перезвонил некий человек, который сказал, что причина блокировки - неверный набор PIN'а и что он ничем помочь не может, так как требуется перевыпуск карты.
Сегодня в отделении банка специалист заверила меня, что по телефонному звонку в карточный центр можно сбросить попытки неверного набора PIN-кода и решила вопрос с помощью телефонного звонка.
В сухом остатке:
- Необходимость занимать деньги в поездке.
- Выброшенные деньги на разговоры в роуминге
- Опоздание на работу.
Всё только из-за того, что банк не может как следует обучить своих сотрудников.
От себя вижу вариант выхода из сложившейся ситуации: так, как я уже не являюсь зарплатным клиентом, то в ближайшее время закрываю все отношения с Юникредитом.
4

Комментарии 4

ivanbrat
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idlerrussia, добрый день!

Сообщите пожалуйста Ваши: ФИО, дату рождения, даты и время звонков, а также номер тел с которого Вы звонили.

Спасибо!
idlerrussia
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Ответил в личном сообщении, жду реакции.
idlerrussia
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Что характерно, реакции ноль.
Вот так банк.
idlerrussia
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Последовала реакция, но очень интересная.
Банк пытается меня убедить в том, что неверно назвал кодовое слово.

Странная и нелепая попытка выгородить своих сотрудников.
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