Ждет рассмотрения
Идея - обучать сотрудников.
В поездке по непонятным причинам заблокировалась карта.
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На вопрос, заданный через форму обратной связи в Интернет-банке ответа не последовало, но перезвонил некий человек, который сказал, что причина блокировки - неверный набор PIN'а и что он ничем помочь не может, так как требуется перевыпуск карты.
Сегодня в отделении банка специалист заверила меня, что по телефонному звонку в карточный центр можно сбросить попытки неверного набора PIN-кода и решила вопрос с помощью телефонного звонка.
В сухом остатке:
- Необходимость занимать деньги в поездке.
- Выброшенные деньги на разговоры в роуминге
- Опоздание на работу.
Всё только из-за того, что банк не может как следует обучить своих сотрудников.
От себя вижу вариант выхода из сложившейся ситуации: так, как я уже не являюсь зарплатным клиентом, то в ближайшее время закрываю все отношения с Юникредитом.
Комментарии 4
Сообщите пожалуйста Ваши: ФИО, дату рождения, даты и время звонков, а также номер тел с которого Вы звонили.
Спасибо!
Вот так банк.
Банк пытается меня убедить в том, что неверно назвал кодовое слово.
Странная и нелепая попытка выгородить своих сотрудников.