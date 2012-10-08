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Ждет рассмотрения

Бронирование билетов. Туристические услуги через Интернет-банк.

Добрый день.



У меня 2 идеи, которые, возможно, могут быть интересны и удобны клиентам Банка при заказе билетов и отелей в интернет-банке.



1)

Очень удобен сервис бронирования авиа и ж/д билетов и отелей через систему Авангард - интернет банк.

а) Предлагаю добавить систему по выбору и бронированию туристических услуг (туристические туры). Например, с системой iGlobe или iTour или другими.

б) Добавить сервис по покупке страховых услуг (как недавно появился в банке Тинькофф с Ренинсом: через интернет-банк Тинькофф можно купить страховку (любую) компании Ренинс). Очень удобно.



2)

При покупке билетов (неважно, авиа или ж/д) предлагать выбирать из общего списка пассажиров документы.

Сейчас, по видимому, это 2 разных справочника: при выборе авиа - один список документов (только загран), при выборе ж/д - другой список (хотя, можно выбрать тип документа и загран, но все-равно, отображается отдельный список, отличный от первого).

Вообще, в идеале, было бы удобно, если был бы единый справочник (как шаблоны платежей), в этот список можно было бы вносить пассажиров (в т.ч. и планируемых), их документы и типы документов. А при бронировании уже билетов можно было бы просто из справочника выбрать пассажира и тип документа (аналог обычных шаблонов платежей).

Сейчас, например, при бронировании билета в Украину предлагается заполнить данные загранпаспорта. Данные паспорта РФ вносить проблематично (срока действия, например, после 45 лет нет), а зачастую именно этот документ и используется.



Спасибо.

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