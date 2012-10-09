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Аватар Alcatras
09.10.2012 14:08 #
Отклонено

Установление партнерства с банком для снятия через его ПВН наличных без комиссий.

Это предложение появилось после прочтения отзыва в НР http://www.banki.ru/services/response...av_start_2
В настоящий момент банковская практика позволяет снимать наличные в любых банкоматах без дополнительных комиссий со стороны банка владельца банкомата.
Однако банковская практика относительно комиссий при снятии наличных через ПВН не однозначна и в большинстве случаев банк владелец ПВН берет за эту операцию комиссию.

Это отличие, как показывает отзыв в НР, не прозрачно для клиентов и создает неудобства. Неудобства особенно очевидны при необходимости получить наличными крупный вклад.

Было бы очень удобно если бы ТКС имел партнерские отношения с каким нибудь банком с разветвленной филиальной структурой на снятие через его ПВН наличными сумму вклада без комиссий со стороны банка партнера.
В остальных случаях информирование о возможных комиссиях сторонних банков целесообразно разместить сноской в тарифах.
3

Комментарии 3

ict
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а именно с Авангардом. smile:)
Достаточно хотя бы договориться, чтобы через ПВН Авангарда можно было снять наличные рубли или валюту с карточки ТКС и тут же положить их на карточный счет в Авангарде. Дополнительных расходов на инкассацию это не потребует.
Тинькофф_Кредитные Системы
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При необходимости вывести крупную сумму рекомендуем использовать бесплатный безналичный перевод и бесплатный перевод по системе Contact.
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