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Аватар Алексей (Алексей_Р)
11.10.2012 11:04 #
Ждет рассмотрения

Перераспределение кредитного лимита между счетами в разной валюте в режиме онлайн

Было бы удобно, если бы кредитный лимит можно было распределять между счетами в разных валютах по такой же процедуре, что и изменение лимитов на операции по картам. Перед отпуском может понадобиться больший лимит по валютной карте, в другое время по рублёвой. Удобно, когда заявки исполняются мгновенно, да и кредитный комитет можно избавить от лишней работы.
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Комментарии 3

rdc
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Почему именно в разной?
И в одинаковой тоже!
schedmi
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Очень нужная возможность для тех, кто использует более одной кредитной карты. Если сделают, будет супер
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