Подписаться на идею Алексей (Алексей_Р)

Ждет рассмотрения

Перераспределение кредитного лимита между счетами в разной валюте в режиме онлайн

Было бы удобно, если бы кредитный лимит можно было распределять между счетами в разных валютах по такой же процедуре, что и изменение лимитов на операции по картам. Перед отпуском может понадобиться больший лимит по валютной карте, в другое время по рублёвой. Удобно, когда заявки исполняются мгновенно, да и кредитный комитет можно избавить от лишней работы.



3