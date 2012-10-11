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Алексей
(Алексей_Р)
Ждет рассмотрения
Перераспределение кредитного лимита между счетами в разной валюте в режиме онлайн
Было бы удобно, если бы кредитный лимит можно было распределять между счетами в разных валютах по такой же процедуре, что и изменение лимитов на операции по картам. Перед отпуском может понадобиться больший лимит по валютной карте, в другое время по рублёвой. Удобно, когда заявки исполняются мгновенно, да и кредитный комитет можно избавить от лишней работы.
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Комментарии 3
И в одинаковой тоже!