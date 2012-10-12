Ждет рассмотрения

Визы (шенген и т. п.) для клиентов банка

Предлагаю банку оформлять визы для своих клиентов. Хотя бы шенген. Хотя бы для тех, кто покупает в ИБ отель+авиа+медстраховку. И снабдить это страховкой "от неполучения визы"

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