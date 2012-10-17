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Дмитрий
(asd1979)
Отклонено
Ввести транспортное приложение на автобус и метро на расчетные карты вашего банка.
Я думаю,что многим клиентам банка будет удобно иметь на своей карте приложение для проезда на наземном транспорте и метрополитене.
3
Комментарии 3
Не думаю, что банк сможет реализовать такую услугу во всех городах, а значит, кто-то останется обделенным, а ТКС не такой (они все такие, а он не такой! (с) С. Слепаков).
Так что как бы мне не хотелось иметь возможность оплачивать проезд картой, я не надеюсь на это.