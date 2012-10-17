Подписаться на идею Дмитрий (asd1979)

Отклонено

Ввести транспортное приложение на автобус и метро на расчетные карты вашего банка.

Я думаю,что многим клиентам банка будет удобно иметь на своей карте приложение для проезда на наземном транспорте и метрополитене.

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