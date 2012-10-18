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Аватар Антон Кулаков (Антон Кулаков)
18.10.2012 11:17 #
Ждет рассмотрения

Сохранение платежного поручения в PDF для Юр. Лиц

Сейчас проходится использовать PDFPrinter или сохранять в GoogleChrome. Возможность сохранить платежное поручение в PDF была бы очень полезна.
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