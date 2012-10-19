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Аватар Дима ҉ (z-dima)
19.10.2012 15:51 #
Отклонено

Добавить спец.символы для паролей Интернет Банка

Добавьте, пожалуйста, возможность использовать спец.символы для паролей,
Т.к. текущие ограничения не позволяют использовать и привычные сложные пароли для Интернет Банка.

Заранее благодарю,
Дима
3

Комментарии 3

ivan_artamonov
#
23.10.2012 в 16:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
ivan_artamonov
#
Дина, принцип работы Банка - быстро, просто и удобно. Таким образом, наша задача - стараться максимально упрощать все существующие процессы в Банке (так, Вы наверняка обратили внимание на изменившиеся формы договоров в Банке, на отсутствие звездочек и т.п.).

В части Интернет-банка мы понимаем, что упрощение должно идти в строгом соответствии с сохранением должного уровня защищенности Ваших операций. Таким образом, мы предусмотрели в новом Интернет-банке увеличение количества операций, требующих ввода одноразового пароля, который приходит на Ваш мобильный телефон, указанный в системах Банка.

Надеюсь на понимание.
z-dima
#
> быстро, просто и удобно
А мне просто и удобно использовать спец.символы в паролях
А эти ограничения создают неудобства, усложняют работу и отнимают моё время и снижают безопасность
И эта возможность никак не влияет на тех, кто спец.символы не использует


Ответ следует понимать так, что банк не следует своим принципам?
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