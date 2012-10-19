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Дима ҉
(z-dima)
Отклонено
Добавить спец.символы для паролей Интернет Банка
Добавьте, пожалуйста, возможность использовать спец.символы для паролей,
3
Т.к. текущие ограничения не позволяют использовать и привычные сложные пароли для Интернет Банка.
Заранее благодарю,
Дима
Комментарии 3
В части Интернет-банка мы понимаем, что упрощение должно идти в строгом соответствии с сохранением должного уровня защищенности Ваших операций. Таким образом, мы предусмотрели в новом Интернет-банке увеличение количества операций, требующих ввода одноразового пароля, который приходит на Ваш мобильный телефон, указанный в системах Банка.
Надеюсь на понимание.
А мне просто и удобно использовать спец.символы в паролях
А эти ограничения создают неудобства, усложняют работу и отнимают моё время и снижают безопасность
И эта возможность никак не влияет на тех, кто спец.символы не использует
Ответ следует понимать так, что банк не следует своим принципам?