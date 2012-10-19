Отклонено

Добавить спец.символы для паролей Интернет Банка

Добавьте, пожалуйста, возможность использовать спец.символы для паролей,

Т.к. текущие ограничения не позволяют использовать и привычные сложные пароли для Интернет Банка.



Заранее благодарю,

Дима

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