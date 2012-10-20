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Аватар Дмитрий Семёнов (Linulin)
20.10.2012 11:07 #
Ждет рассмотрения

Типовые платежи: ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"

Добавьте, пожалуйста.
3

Комментарии 3

rdc
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Гораздо эффективнее будет написать об этом сюда.
Linulin
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Там вопросы, а это не вопрос. Важна возможность голосования и комментариев. Эффективнее была бы собственная голосовалка на сайте банка, так как текущая функциональность banki.ru плохо для этого приспособлена. В данный же момент ничего лучше "идей" для подобных предложений я на banki.ru не вижу.
Теневая экономка
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Важна возможность голосования и комментариев

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