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Изменение лимита ввода PIN через ИБ

Некоторые банки (рекламу тут делать не буду) предоставляют такую услугу, как оперативное изменение кол-ва попыток ввода PIN-кода для карты через ИБ. Достаточно многие в нашем сообществе пишут на своих картах 4 цифры, не имеющие никакого отношения к пин-коду. ) Если такая карта попадет в чужие руки, то первой мыслью у завладевших будет попробовать угадать пин пару раз, а если с 2 попыток не получится - пойти в магазин к знакомому продавцу. Но товары обычно нужны не всем, поэтому сначала пытаются подбирать пин. Если бы такая возможность была реализована, карта была бы изъята банкоматом после 2-й (или даже 1-й) неверной попытки, вследствие чего удалось бы пресечь определенное количество несанкционированных операций.

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