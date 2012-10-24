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На рассмотрении

Единый пакет СМС на все карты

В силу некоторых особенностей тарифов и обслуживания, многие клиенты, включая меня, имеют достаточно большое количество карт банка.

При этом подключать на каждую из них СМС-сервис по 50 рублей в месяц дорого, а для одной-двух карт - малополезно.

В результате я остаюсь без СМС, а банк без возможных платежей за них.

Предлагаю сделать платную услугу - пакет СМС на все карты с "плоской" ставкой а-ля Сбер и ВТБ.

Полагаю, что такой пакет будет больше востребован, чем нынешний сервис с отдельной платой за каждую карту.

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