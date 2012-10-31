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Аватар Екатерина (kathleenru)
31.10.2012 14:35 #
На рассмотрении

"Спасибо" за ответы представителей банков

Не первый раз задаю вопросы представителям банков и получаю оперативные и толковые ответы. Каждый раз руки чешутся сделать что-то в ответ - поблагодарить ответившего, как-то показать ему, что ответ прочитан, что не зря он писал и вообще. Но не писать же новый вопрос по типу "Благодарю за ответ такой-то (ссылка)". Хотя я видела, некоторые так и делают... Нельзя ли сделать кнопку "Спасибо" на ответах, как в отзывах по банкам?
2

Комментарии 2

Mintonist
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Я бы предложил развить идею. Есть официальные представители банков на форумах (ПБ), они действительно делают очень много - решают проблемы, информируют о новостях, рассматривают предложения клиентов. Было бы здорово, чтоб была прямая связь таких ПБ и самих банков (отображались на странице банка), а "плюсы" и благодарности на форуме - учитывались в рейтинге банка. Пусть это будет альтернативный рейтинг (хотя бы просто цифра - кол-во благодарностей ПБ), но если честно, я бы ориентировался на эту цифру больше, чем на текущий рейтинг банки.ру. Активность ПБ на форуме - это то, что многие проверяют при выборе банка.
ardneh
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03.08.2017 в 17:30 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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