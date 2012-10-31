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На рассмотрении

"Спасибо" за ответы представителей банков

Не первый раз задаю вопросы представителям банков и получаю оперативные и толковые ответы. Каждый раз руки чешутся сделать что-то в ответ - поблагодарить ответившего, как-то показать ему, что ответ прочитан, что не зря он писал и вообще. Но не писать же новый вопрос по типу "Благодарю за ответ такой-то (ссылка)". Хотя я видела, некоторые так и делают... Нельзя ли сделать кнопку "Спасибо" на ответах, как в отзывах по банкам?

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