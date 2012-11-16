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Вход в Сбербанк Онлайн по SMS одноразовому паролю

Почему бы не сделать Вход в Сбербанк Онлайн по SMS одноразовому паролю?

Фишинги и поддельные сайты вымрут. Безопасность вырастит в разы.

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