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Аватар Alex Abrams (abramovich777)
16.11.2012 00:39 #
Ждет рассмотрения

Вход в Сбербанк Онлайн по SMS одноразовому паролю

Почему бы не сделать Вход в Сбербанк Онлайн по SMS одноразовому паролю?
Фишинги и поддельные сайты вымрут. Безопасность вырастит в разы.
5

Комментарии 5

100base-tx
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А разве сейчас дела обстоят не так? Одноразовый пароль. Однако фишинги не вымерли - мошенники выуживают у держателей переменные коды и продолжают снимать деньги.
alexandr.abramenkov
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Не знаю, как в других регионах, а на урале по постоянному логину и паролю с чека. Который легко крадется через трояны и клавиатурные шпионы, а также забывается многими клиентами в общественных местах.
viabank
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нафик-нафик
100base-tx
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Не знаю, как в других регионах, а на урале по постоянному логину и паролю с чека. Который легко крадется через трояны и клавиатурные шпионы, а также забывается многими клиентами в общественных местах.

Alex Abrams

Тогда возникает некоторая проблема пользования интернет-банком без телефона. Неудобно. Ни в одном банке не встречал такого, чтобы вход в ИБ был невозможен без пароля из СМС.
alexandr.abramenkov
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Из-за того, что дыры в СБОЛ, случаются вот такие проблемы:
http://www.banki.ru/services/response...ID=4316032

а всего лишь надо реализовать мной предложенную тему. Вот и все.
А если уезжаешь даже в другую страну, то смс входящие всегда были платными. Не вижу проблемы или хотя бы опционально сделать.


нафик-нафик
Сергей

И почему же?
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