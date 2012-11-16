Вход в Сбербанк Онлайн по SMS одноразовому паролю

100base-tx 16.11.2012 14:53 # А разве сейчас дела обстоят не так? Одноразовый пароль. Однако фишинги не вымерли - мошенники выуживают у держателей переменные коды и продолжают снимать деньги. 0
Комментарии 5
Тогда возникает некоторая проблема пользования интернет-банком без телефона. Неудобно. Ни в одном банке не встречал такого, чтобы вход в ИБ был невозможен без пароля из СМС.
http://www.banki.ru/services/response...ID=4316032
а всего лишь надо реализовать мной предложенную тему. Вот и все.
А если уезжаешь даже в другую страну, то смс входящие всегда были платными. Не вижу проблемы или хотя бы опционально сделать.
И почему же?