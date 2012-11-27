Ждет рассмотрения

Выписки из банкоматов

Уважаемые представители UniCredit Bank'a очень хотелось бы, чтобы выписка со счета, которая берется через банкомат, содержала бы большее количество совершенных опрераций. 6-8 операций это очень мало. Я довольно таки часто оплачиваю покупки картой S7-Visa-UniCreditCard и иногда бывает, что в конце месяца, дабы не забыть о какой либо совершенной операции, приходится просматривать SMS-сообщения в телефоне (причем о совершении возвратных операций не присылаются сообщения). Хотя было бы куда проще просмотреть их все в одной выписке. Конечно можно взять выписку у сотрудников банка, но бывают случаи когда нет времени на ожидание в очереди, либо не успеваешь до закрытия отделения. Бывают случаи когда необходимо найти какую то операцию двух недельной давности, после которой уже совершено других операций с десяток, и тогда приходится идти за выпиской к сотрудникам банка. Я понимаю, что если опрераций очень много, то все их записать на небольшой листочек невозможно (ну или листочек должен быть рулончиком), но все-таки хотелось бы иметь в данной выписке хотя бы операций 20.

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