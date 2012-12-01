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Давайте жить честно!

Уважаемый Владимир!Сложности есть всегда и во всём. Но мы сВами преодолеваем их по разному.С 12кредитом я справлюсь, и не только с вашим.У меня их 12.В разных банках.А Вам с ИБ слабо! Загляните на досуге в Связной,ВТБ,ОТП Банки. Сказка! Удачи! Мussik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Уважаеммый ОТП Банк! Не обольщяйтесь,пожалуйста.В Вашем ИБ есть серьёзная заморочка.Если хотите обсудить,ответьте в личку,а не через морганстоун.Я Ваш должник,и никогда о Вас не забуду! Долг верну,хотя с трудом.Общение через посредников ни к чему не приведёт.kohuly@hotmail.com Громадский КА MUSSIK

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