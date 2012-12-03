Подписаться на идею Дмитрий (gdn)

Отклонено

Повышение безопасности процедуры востановления пароля.

В настоящее время для во становления пароля к интернет-банку достаточно иметь на руках банковскую карту (чтобы узнать ее номер) и телефон на который приходят смс. Но часто человек в результате каких-нибудь непредвиденных обстоятельств лишается и того и другого, и в результате карта с телефоном оказывается в руках злоумышленника, при этом в его руках также оказывается доступ ко всем вкладам, картам и настройкам по лимитам.



Думаю стоит ввести дополнительный этап подтверждения либо в виде звонка в службу поддержки, либо в виде предложения ввести контрольную информацию (например кодовое слово или кодовую дату), что повысит безопасность использования услуг банка.



Можно делать эту настройку отключаемой, как сделали по отношению к кодовому слову в авангарде недавно.

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