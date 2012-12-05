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Аватар Михаил Кривошеев (MKrivosheev)
05.12.2012 02:52 #
Отклонено

При совершении валютной операции отображать её стоимость в рублях

У меня периодически бывает такое: провожу оплату какого-то товара, а потом лезу в интернет-банк и смотрю баланс. В разделе "Последние операции по карте" отражается только валютная стоимость операции, а сколько там в рублях - неизвестно. Прописано это будет только в выписке, которую ждать в худшем случае месяц придётся.
Есть, конечно, вариант запоминать, сколько было до операции, а потом смотреть, сколько стало, но почему бы не делать это автоматически?
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