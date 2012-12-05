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Аватар Михаил Кривошеев (MKrivosheev)
05.12.2012 02:59 #
Реализовано

Управление лимитами в мобильном приложении

Не знаю, как на других платформах, а на Android такое не реализовано.
5

Комментарии 5

zakari
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плюсую, было бы удобно
besovskoe otrodje
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поддерживаю! каждый день пользуюсь МП, считаю идея очень хорошая. Да и вообще, надо МП развивать, приближать по функционалу к ИБ.
pav18
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Как правило изменение лимитов и требуется тогда, когда компа рядом нет.
nickm
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вроде бы реализовано уже, не так ли?
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