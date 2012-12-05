Внимание! В вашем браузере отключено выполнение JavaScript. Возможно неоптимальное отображения ряда элементов сайта и недоступность удобного функционала.
Вход
Банки
Продукты и услуги
Вклады
Потребительские кредиты
Ипотека
Кредитные карты
Дебетовые карты
Автокредиты
Микрозаймы
Специальные предложения
Мастер подбора кредитов
Кредиты для бизнеса
Лизинг
РКО
Курсы обмена валют
Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор ипотеки
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash back
Получите кредит или кредитную карту и выиграйте 4 000 !
Участвовать
Банки и компании
Банки Москвы
Банки России
Микрофинансовые организации
Национальная платёжная карта «Мир»
Банки на карте
Книга памяти
Бюро кредитных историй
Вакансии банков
Резюме специалистов
Новости
Все события дня
Лента новостей
Тема дня
Обзор прессы
Видео
Звезды в банке
Интервью
Пресс-релизы
Исследования
Мнение
Банковский словарь
Курсы ЦБ
Мероприятия
Партнёрские материалы
Рейтинги
Народный рейтинг
Финансовые показатели
Кредитные рейтинги
Служебный рейтинг
Общение
Форум
Отзывы о банках
Вопрос — ответ
Друзья банков
Блоги
Сервисы
Кредитные истории
Мастер подбора кредитов
Мои вклады
Перевод с карты на карту
Онлайн обмен валюты
Оплата кредита онлайн
Банк года
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Страхование
Инвестиции
Связь и интернет
Бонусный клуб
Главная
•
Друзья банков
•
Тинькофф Банк
•
Идеи
•
Управление лимитами в мобильном приложении
Предложить идею
Вступить в сообщество
Правила сообщества
О банке «Тинькофф Банк»
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Михаил Кривошеев
(MKrivosheev)
05.12.2012 02:59
#
Реализовано
Управление лимитами в мобильном приложении
Не знаю, как на других платформах, а на Android такое не реализовано.
5
Комментарии
5
zakari
12.01.2013 20:28
#
плюсую, было бы удобно
0
besovskoe otrodje
05.02.2013 21:16
#
поддерживаю! каждый день пользуюсь МП, считаю идея очень хорошая. Да и вообще, надо МП развивать, приближать по функционалу к ИБ.
0
pav18
16.04.2013 12:51
#
Как правило изменение лимитов и требуется тогда, когда компа рядом нет.
0
nickm
15.08.2013 01:18
#
вроде бы реализовано уже, не так ли?
0
Тинькофф_Кредитные Системы
19.09.2013 14:22
#
19.09.2013 в 14:22 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
0
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь
или
зарегистрируйтесь
.
Комментарии 5