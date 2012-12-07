Специальное клеймо

Отклонено

Здравствуйте!Читая отзывы людей о банках в народном рейтинге, обратил внимание на то, что некоторые банки не имеют своего зарегистрированного представителя на данном сайте, и самое главное...не комментируют и не участвуют в решении вопросов собственных клиентов, которые обращаются через сайт банки.ру. Мне кажется эти банки показывают своё истинное отношение к клиентам и их проблемам, например: Уралсиб, БНП Париба...может есть и ещё.Предлагаю клеймить такие банки рядом с их названием специальным большим клеймом (предлагаю череп с костями с пиратского флага), чтобы посетители видели, что этому банку совершенно "до фонаря" его клиенты.Если банк меняет ситуацию и начинает сотрудничество на этой площадке, то клеймо - снимается. В списке рейтинга такие банки будут сразу "узнаваемы"...С уважением, Юрий