Специальное клеймо

Здравствуйте!
Читая отзывы людей о банках в народном рейтинге, обратил внимание на то, что некоторые банки не имеют своего зарегистрированного представителя на данном сайте, и самое главное...не комментируют и не участвуют в решении вопросов собственных клиентов, которые обращаются через сайт банки.ру. Мне кажется эти банки показывают своё истинное отношение к клиентам и их проблемам, например: Уралсиб, БНП Париба...может есть и ещё.
Предлагаю клеймить такие банки рядом с их названием специальным большим клеймом (предлагаю череп с костями с пиратского флага), чтобы посетители видели, что этому банку совершенно "до фонаря" его клиенты.
Если банк меняет ситуацию и начинает сотрудничество на этой площадке, то клеймо - снимается. В списке рейтинга такие банки будут сразу "узнаваемы"...
С уважением, Юрий
Комментарии 3
Спасибо за предложение. По сути оно верное, но по факту не совсем корректное. Боюсь, с нашей стороны это будет выглядеть как определенный шантаж: либо вы с нами, либо заклеймим вас позором. Тем более, допускаю, что часть банков может обладать собственной службой "заботы о клиентах", но Банки.ру для них не авторитет. Поэтому они здесь не появляются.
Вдумчивые клиенты перед выбором банка и так читают отзывы о банке в Народном рейтинге, видят реакцию их представителей на проблемы и в случае ее отсутствия ставят собственное клеймо. Что гораздо страшнее.
Возможно вы додумаете более облегчённую версию такого клейма (статуса)... или метки/флажка...надо всё-таки как-то обозначить такой контингент банков. Я заметил, что люди сюда пишут в основном после того, как пытались решить какой-либо вопрос непосредственно с банком...и за ваш ресурс хватаются как за "последнюю соломинку"...