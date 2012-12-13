Честный не честный грейс,снятие в грейс

на данный момент на странице Кредитные карты банков России
Есть только 5 параметров выбора карты,собственно на форуме давно уже первый и главный вопрос это какой грейс честный или не честный тут давал пример этого термина
,определение которого я узнал на этом сайте
Собственно это очень удобный показатель в выборе карт+ распространяется ли грейс на снятие,да и к тому нечестный грейс может быт разный,так что и тут не мешало бы в особенностях КК эти моменты описывать,а в идеале добавить такой фильтр ,чтобы сравнение было более корректным
Комментарии 6
Видится, что этот фильтр решает описанную вами задачу, а по терминам "честный / не честный" исчерпывающий комментарий Марины Чернышевой.