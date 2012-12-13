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Аватар Mephistophilus (Desperado17)
13.12.2012 19:37 #
Реализовано

Честный не честный грейс,снятие в грейс

на данный момент на странице Кредитные карты банков России
Есть только 5 параметров выбора карты,собственно на форуме давно уже первый и главный вопрос это какой грейс честный или не честный тут давал пример этого термина,определение которого я узнал на этом сайте
Собственно это очень удобный показатель в выборе карт+ распространяется ли грейс на снятие,да и к тому нечестный грейс может быт разный,так что и тут не мешало бы в особенностях КК эти моменты описывать,а в идеале добавить такой фильтр ,чтобы сравнение было более корректным
6

Комментарии 6

ipp
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Не плюсится! smile:o А идея smile:thumbsup:
Редактор
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19.02.2013 в 16:37 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Чернышева
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В следующую версию поиска мы рассчитываем помимо основного атрибута «наличие льготного периода» добавить чек-бокс «распространяется на снятие наличных». Внутри карточки продукта мы, скорее всего, пойдем дальше и будем указывать начало отсчета льготного периода: с момента возникновения задолженности / с даты начала расчетного периода / с фиксированного числа каждого месяца. Оперировать терминами «честный»/ «нечестный» не вполне корректно: большинство банков уделяет особое внимание описанию льготного периода, при этом они никого не обманывают. Речь может идти лишь об особых характеристиках льготного периода. Кроме того, клиенты банков на форумах неделями спорят, честный ли льготный период использует их банк или нет, соответственно нет единства в понимании того, что есть «честный грейс». Если мы знаем, что банк применяет какие-либо нестандартные условия действия льготного периода, например требование обнуления задолженности, мы указываем это в комментарии к полю «Льготный период». Если появится возможность классифицировать условия льготного периода особым образом, в дальнейшем мы постараемся ее использовать.
Desperado17
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Ну не знаю,для того что бы сказать однозначно нужно дать такое определение которое считать правильным и дать этому определению характеристики чтобы было понятно,а по факту то первое что спрашивают это именно про честность грейса,и например я всегда даю ссылку на то определение которое взял на форуме и более того изучая как это прописано в общих условиях многих банков пришел к выводу что очень и очень даже похоже вот для примера такая вот ссылка на мини-исследование,да и к тому же при запросе в Гугл все дороги ведут в рим smile:D к данному термину ИМХО
ardneh
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В обновлённой версии поиска кредитных карт реализован фильтр по действую льготного периода на снятие наличных:
Рисунок
Видится, что этот фильтр решает описанную вами задачу, а по терминам "честный / не честный" исчерпывающий комментарий Марины Чернышевой.
ardneh
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27.03.2013 в 15:29 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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